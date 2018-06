Brüssel (AFP) In der sich zuspitzenden Krim-Krise hat die EU erste Maßnahmen gegen Russland beschlossen und weitergehende Sanktionen angedroht. Die EU-Staats- und Regierungschefs vereinbarten am Donnerstag auf einem Sondergipfel in Brüssel, Gespräche über Visa-Erleichterungen und ein Wirtschaftsabkommen mit Russland auf Eis zu legen. Zuvor hatte US-Präsident Barack Obama Sanktionen gegen Russland angeordnet.

