Berlin (AFP) Der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) ist am Donnerstag in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen. Das bestätigte eine Ministeriumssprecherin anschließend in Berlin. Zu den Gesprächsinhalten machte sie keine Angaben, da Vertraulichkeit vereinbart worden sei.

