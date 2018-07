New York (dpa) - Die "Kings of Queens"-Schauspielerin Leah Remini bekommt ihre eigene Reality-Show im US-Fernsehen. Reminis Familie, darunter Ehemann Angelo und Tochter Sofia, sei ebenfalls dabei, teilte der TV-Sender mit. Die Serie werde Remini im Privatleben und bei der Arbeit begleiten. Start der Serie mit zwölf halbstündigen Folgen soll im Sommer sein. Zwischen 1998 und 2007 schaffte Remini ihren Durchbruch als Rechtsanwaltsgehilfin Carrie Heffernan in der Comedy-Serie "Kings of Queens".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.