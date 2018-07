Bukarest (dpa) - Trotz der enttäuschenden Nullnummer von Bukarest hat Lionel Messi den Zusammenhalt in der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft in höchsten Tönen gelobt. "Diese Truppe ist phänomenal", wurde der Superstar nach dem 0:0 gegen Rumänien in argentinischen Zeitungen zitiert.

Bei jeder Zusammenkunft wachse die Einheit noch mehr, sagte der Nationalmannschaftskapitän Messi.

Den Auftritt beim Nicht-WM-Teilnehmer wollte der 26-Jährige nicht überbewerten. Aus der Partie könne man nicht viele Rückschlüsse ziehen, meinte Messi, der sich während der Partie hatte übergeben müssen.

Die Zeitung "Olé" schrieb allerdings schon: "Es fehlte mehr als ein Tor". Zu schaffen machten beiden Teams vor allem die schlechten Platzverhältnisse, befand Messi. Nach seiner längeren Verletzungspause war es für den mehrfachen Weltfußballer das erste Länderspiel seit September 2013.

Trainer Alejandro Sabella war mit der Leistung des argentinischen Hoffnungsträgers für die kommende WM-Endrunde im Land des Erzrivalen Brasilien zufrieden. "Messi hat eine gute Partie gespielt", sagte der Coach und hob die besonderen Momente hervor, die nur "außergewöhnliche Spieler" kreieren könnten.