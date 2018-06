Kiew (dpa) - Vor einem EU-Gipfeltreffen zur Krim-Krise in Brüssel pocht die deutsche Wirtschaft auf eine Verhandlungslösung für den Konflikt. Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Rainer Lindner, warnte vor einer gefährlichen Spirale gegenseitiger Sanktionen zwischen Russland und dem Westen. Sollte der EU-Krisengipfel Strafmaßnahmen gegen Moskau beschließen, werde Russland sofort darauf reagieren, sagte Lindner der dpa. Bei dem Treffen in Brüssel stehen Strafmaßnahmen im Raum, nachdem in Paris die Gründung einer Ukraine-Kontaktgruppe gescheitert war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.