Kiew (dpa) - In der Ukraine hat die Regierungspartei von Julia Timoschenko einen Gesetzentwurf zur engeren Zusammenarbeit der Ex-Sowjetrepublik mit der Nato in das Parlament eingebracht. Auch wegen der Krim-Krise sei es Zeit, die 2010 vom mittlerweile entmachteten Präsidenten Viktor Janukowitsch verkündete Blockfreiheit des Landes abzuschaffen, sagte eine Sprecherin der Vaterlandspartei in Kiew. Der Entwurf erkläre einen späteren Nato-Beitritt zum Ziel. Die Partei von Ex- Ministerpräsidentin Timoschenko stellt nach dem Machtwechsel in Kiew den Regierungschef und den Übergangspräsidenten.

