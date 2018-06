Tripolis (AFP) Der Niger hat am Donnerstag einen Sohn des früheren libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi an Tripolis ausgeliefert. Saadi Gaddafi befinde sich in der Obhut der Polizei, erklärte die libysche Regierung. Der 39-Jährige werde "gemäß internationalem Recht zur Behandlung von Gefangenen" behandelt, versicherte Tripolis.

