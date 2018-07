Platz 21 in Are: Vorsprung von Höfl-Riesch schmilzt auf 67 Punkte

Are (dpa) - Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat durch Rang 21 beim Riesenslalom in Are viel von ihrem Vorsprung im Gesamtweltcup eingebüßt. Verfolgerin Anna Fenninger aus Österreich gewann den Weltcup am Donnerstag in Schweden und hat sechs Rennen vor dem Ende der Olympia-Saison nur noch 67 Punkte Rückstand auf die 29 Jahre alte Skirennfahrerin. Platz zwei ging an Anemone Marmottan aus Frankreich. Rang drei teilten sich Eva-Maria Brem aus Österreich und die Schweizerin Lara Gut. Viktoria Rebensburg kam in ihrem ersten Rennen nach Olympia-Bronze von Sotschi auf Rang elf.

Kombinierer Rydzek gewinnt Weltcup in Trondheim

Trondheim (dpa) - Johannes Rydzek hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Trondheim seinen dritten Karrieresieg gefeiert. Der Oberstdorfer setzte sich am Donnerstag nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Langlauf vor Doppel-Olympiasieger Jörgen Graabak aus Norwegen durch. Dritter wurde dessen Landsmann Magnus Moan. Gesamt-Weltcupsieger Eric Frenzel wurde Vierter, Tino Edelmann Fünfter. Das hervorragende deutsche Abschneiden komplettierten Manuel Faißt auf Rang acht und Björn Kircheisen als Neunter.

Kein Top-20-Platz für Biathletinnen - Österreicherin gewinnt

Pokljuka (dpa) - Die deutschen Biathletinnen haben beim ersten Weltcup nach Olympia keine Platzierung unter den Top 20 geschafft. Beste beim Überraschungssieg der Österreicherin Katharina Innerhofer im Sprint-Wettkampf in Pokljuka war die Juniorin Laura Dahlmeier auf Rang 22. Die achtmalige Weltmeisterin Andrea Henkel belegte am Donnerstag über die 7,5 Kilometer nach drei Strafrunden Rang 25. Die 36-Jährige geht mit einem Rückstand von 1:39,1 Minuten in das Verfolgungsrennen. Innerhofer ist die erste Österreicherin, die einen Weltcupsieg im Biathlon geschafft hat.

Erstrunden-Aus für Benjamin Becker in Indian Wells

Indian Wells (dpa) - Benjamin Becker ist beim ATP Masters-Turnier im kalifornischen Indian Wells bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 32 Jahre alte Tennisprofi aus Mettlach unterlag am Donnerstag in seinem Auftaktspiel dem Franzosen Edouard Roger-Vasselin nach 73 Minuten mit 4:6, 2:6. Bei Sonnenschein und Temperaturen von 27 Grad Celsius war Becker in seinem ersten Duell mit dem 30-jährigen Rechtshänder lange Zeit ebenbürtig, konnte aber nur einen seiner sieben Breakbälle nutzen.

Fünfte Niederlage für Bayern-Basketballer in Euroleague-Zwischenrunde

Belgrad (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben einen Rückschlag im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Euroleague erlitten. Bei der Rückkehr von Trainer Svetislav Pesic zu seinem alten Club kassierten die Münchner gegen den serbischen Serienmeister Partizan Belgrad am Donnerstagabend eine deutliche 55:70 (28:44)-Niederlage. Bester Werfer bei den Münchnern war in Abwesenheit von Shooting Guard Bryce Taylor der Bosnier Nihad Djedovic mit 12 Zählern, bei den Gastgebern kamen Sasha Pavlovic und Tarence Kinsey auf jeweils 21 Punkte.

DOSB-Chef Hörmann zu Krim-Konflikt: "Alles andere als akzeptabel"

Krasnaja Poljana (dpa) - DOSB-Chef Alfons Hörmann fühlt angesichts des ungelösten Krim-Konflikts mit dem ukrainischen Paralympics-Team. "Die Mannschaft hat klar signalisiert, dass die Dinge alles andere als akzeptabel sind und nur schwer mit der olympischen Charta vereinbar", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Donnerstagabend bei der Eröffnung des Deutschen Hauses in Krasnaja Poljana. Für diesen Freitag wird bis zur Eröffnungsfeier eine Entscheidung der Ukrainer über einen möglichen Boykott der Paralympics erwartet.

Ukrainische Fußball-Liga nimmt ab 15. März Spielbetrieb wieder auf

Kiew (dpa) - Die ukrainische Fußball-Liga nimmt am 15. März wieder ihren Spielbetrieb auf. Ursprünglich war der Start der Meisterschaft für den 28. Februar vorgesehen, aufgrund der politischen Unruhen im Land aber ausgesetzt worden. Wann die beiden ausgefallenen Spieltage nachgeholt werden, ist noch unklar. Die ukrainische Nationalmannschaft hatte ihr Länderspiel am Mittwoch gegen die USA (2:0) auf Zypern ausgetragen.