Krasnaja Poljana (dpa) - Andrea Rothfuss ist Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft bei den Winter-Paralympics in Sotschi. Das gab die Teamleitung bekannt. Die 24 Jahre alte alpine Skirennläuferin wird damit morgen bei der Eröffnungsfeier an der Spitze der 13 Sportler starken Mannschaft ins Stadion Fischt einlaufen. Andrea Rothfuss ist zum dritten Mal bei Paralympics und hat bislang dreimal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Vor vier Jahren in Vancouver hatte der inzwischen zurückgetretene Skilangläufer Frank Höfle die deutsche Fahne ins Stadion getragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.