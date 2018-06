Kiel (dpa) - Die SPD-Fraktionschefs aus Bund und Ländern sowie dem Europäischen Parlament beraten ab heute gemeinsam in Kiel. In der zweitägigen Konferenz geht es nach Angaben der SPD neben Berichten zur politischen Lage auch um die Themen Rente und Mindestlohn. Auf der Tagesordnung steht aber auch das geplante Freihandelsabkommen mit den USA. Erwartet wird neben SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Sie will die Fraktionschefs über den Stand der geplanten Gesetzesvorhaben zum Mindestlohn und zur Rente informieren.

