Donezk (AFP) Die ukrainische Polizei hat nach eigenen Angaben am Donnerstag wieder die Kontrolle über den Sitz der Regionalregierung in Donezk im Osten des Landes übernommen. Nach örtlichen Polizeiangaben wurden dabei 75 Menschen festgenommen. Erst am Mittwoch hatten die prorussischen Aktivisten ihrerseits die Kontrolle über den Sitz wieder an sich gerissen, nachdem sie von dort vertrieben worden waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.