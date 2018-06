Kapstadt (SID) - Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste will sich nach seinem Kreuzbandriss so schnell wie möglich in die Leistungsspitze zurückkämpfen. "Das ist im Moment niederschmetternd, aber ich werde kämpfen. Verlasst euch drauf", schrieb der 29-Jährige bei Twitter und bedankte sich zudem für die Unterstützung: "Das hilft sehr."

Auch Erzrivale Niederlande zeigte sich von Fürstes Verletzung geschockt: "Einer der Größten wird die WM verpassen. Nur das Beste für deine Genesung. Viel Glück und pass auf dich auf", twitterte Oranje-Nationalspieler Sander de Wijn mit Blick auf die Endrunde in Den Haag (31. Mai bis 15. Juni).

Fürste war in der ersten Übungseinheit des Trainingslagers in Kapstadt/Südafrika das hintere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Den ersten von drei Tests gegen die Gastgeber hatte der amtierende Olympiasieger Deutschland am Mittwoch gewonnen (7:2). Die weiteren Spiele gegen den WM-Gruppengegner finden am Freitag und Samstag (jeweils 19.00 Uhr statt).