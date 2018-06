Kampala (AFP) Der ugandische Präsident Yoweri Museveni befürwortet einen Schießbefehl gegen bewaffnete Wilderer in Nationalparks. Wie sein Sprecher am Donnerstag bestätigte, forderte Museveni während eines Besuchs des Kidepo-Nationalparks die Grenzwächter auf, "auf alle Störenfriede zu schießen, die mit Waffen über die Grenze kommen". Der Park liegt an der Grenze zu Nordkenia und dem Südsudan.

