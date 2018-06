Washington (AFP) Wegen der Krise in der Ukraine hat US-Präsident Barack Obama erste Sanktionen angeordnet. "Als Antwort auf die anhaltende russische Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine" werde das Außenministerium Einreiseverbote verhängen, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag in Washington. Außerdem ermöglichte Obama per Dekret, in den USA liegendes Vermögen von Verantwortlichen einzufrieren.

