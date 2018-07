Washington (AFP) Wegen der Krise in der Ukraine hat US-Präsident Barack Obama Sanktionen angeordnet. "Als Antwort auf die anhaltende russische Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine" würden Einreiseverbote verhängt, erklärte am Donnerstag das Außenministerium in Washington. Zudem sollten Bankguthaben von Verantwortlichen eingefroren werden.

