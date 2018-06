New York (AFP) Die Wettbewerbshüter in den USA nehmen die geplante Fusion der Kabelfernsehriesen Comcast und Time Warner Cable genauer unter die Lupe. Das US-Justizministerium erklärte am Donnerstag in Washington, dass eine kartellrechtliche Prüfung eingeleitet worden sei. Nähere Angaben machte das Ministerium nicht. Comcast strebt die Übernahme von Time Warner Cable für 45,2 Milliarden Dollar (rund 33 Milliarden Euro) an. Beide Unternehmen hatten den Deal Mitte Februar verkündet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.