Sotschi (SID) - Die ukrainische Mannschaft hat einen Tag vor dem Beginn der Paralympischen Winterspiele (7. bis 16. März) in Sotschi erneut auf die Krise auf der Krim aufmerksam gemacht. Im Rahmen des Einzuges in das Athletendorf hissten die Sportler gemeinsam ihre Nationalflagge und forderten mit Sprechchören "Frieden für die Ukraine". Die bei der Begrüßung anwesenden Athleten der übrigen nationalen Verbände drückten dabei offen ihre Unterstützung aus.

Ob die ukrainische Delegation an den Paralympics teilnehmen wird, war zu diesem Zeitpunkt weiterhin unklar. Eine Sprecherin des Teams hatte zuvor bereits mitgeteilt, man werde Sotschi verlassen, sollten sich die Russen nicht von der ukrainischen Halbinsel Krim zurückziehen: "Wir können nicht an Spielen in einem Land teilnehmen, das unser eigenes Land attackiert." Die Bekanntgabe der Entscheidung wird am Freitag erwartet.