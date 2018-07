Athen (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat für die Opfer deutscher Gräueltaten während des Zweiten Weltkrieges in Griechenland um Verzeihung gebeten.

Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Griechenland besuchte er am Freitag zusammen mit seinem griechischen Kollegen Karolos Papoulias das nordwestgriechische Dorf Lingiades. Er legte einen Kranz an einem Mahnmal nieder, das an das Massaker der Wehrmacht erinnert, und sagte (laut vorab verbreitetem Redemanuskript): "Mit Scham und Schmerz bitte ich im Namen Deutschlands die Familien der Ermordeten um Verzeihung. Ich verneige mich vor den Opfern der ungeheuren Verbrechen." Beim Massaker hatten deutsche Soldaten 1943 mehr als 80 Menschen in Lingiades getötet.

Gauck fügte hinzu er möchte das aussprechen, was "Täter und viele politisch Verantwortliche der Nachkriegszeit nicht aussprechen konnten oder wollten: das, was geschehen ist, war brutales Unrecht". Gauck ging nicht auf seitens der Griechen immer wieder gestellten Reparationsforderungen ein.

Nach Gaucks Worten erlegen die schrecklichen Ereignisse, derer am Freitag in Lingiades gedacht wurde, allen eine große Verpflichtung auf. "Die Verpflichtung nämlich, alles in unserer Macht stehende zu tun, dass nicht in Vergessenheit gerät, was nie hätte geschehen dürfen."

Anschließend wollte Gauck die Synagoge in der Provinzhauptstadt Ioannina besuchen und sich mit Überlebenden des Holocaust treffen.