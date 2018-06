Oklahoma City (dpa) - Auf der Suche nach einem verlorenen 20-Dollar-Schein hat sich ein Mann im US-Staat Oklahoma zwei Tage lang in der Kanalisation verirrt. Das Geld sei ihm aus Versehen in einen Gully gefallen. In den Abwasserrohren habe er die Orientierung verloren und keinen Ausweg mehr gefunden. Das berichtete der TV-Sender KSWO. Schüler hätten Hilferufe aus dem Abwassersystem gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten bargen den völlig desorientierten Mann dann aus einem feuchten Rohr in vier bis fünf Metern Tiefe. Den Geldschein habe der Mann nicht wieder gefunden.

