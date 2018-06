Shanghai (AFP) In China hat der Staat offenbar erstmals ein Unternehmen im Stich gelassen, das die Zinsen auf seine Anleihen nicht mehr zahlen kann. Der Solaranlagenbauer Chaori Solar Energy teilte am Freitag mit, er könne den Anlegern ihre fälligen Zinsen auf eine vor zwei Jahren ausgegebene Anleihe nicht auszahlen. Insgesamt handele es sich um knapp 90 Millionen Yuan (knapp elf Millionen Euro). Solarunternehmen in China leiden unter einem Überangebot.

