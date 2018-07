Wiesbaden (AFP) Frauen in Deutschland arbeiten weitaus häufiger als in den meisten EU-Staaten. Die Erwerbstätigkeitsquote bei den 20- bis 64-Jährigen lag 2012 hierzulande bei 71,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anlässlich des Weltfrauentags am Samstag mitteilte. Das waren insgesamt 17,7 Millionen Frauen. Der EU-weite Durchschnitt lag demnach bei 62,3 Prozent.

