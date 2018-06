Berlin (AFP) Im Streit um die doppelte Staatsbürgerschaft haben sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie türkische und muslimische Organisation einem Pressebericht zufolge an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt. Wie die Zeitung "Welt" am Freitag in ihrer Online-Ausgabe berichtete, kritisierten sie in einem gemeinsamen Brief den Kurs der Bundesregierung als Rückschritt in Sachen Integration.

