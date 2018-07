Berlin (AFP) Erstmals seit 46 Jahren will die Bundesregierung im kommenden Jahr ohne neue Schulden auskommen. Auch für die drei folgenden Jahre plant Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) keine Nettokreditaufnahme mehr, wie es am Freitag aus Regierungskreisen in Berlin hieß. Eine Tilgung des Schuldenberges von rund 1,3 Billionen Euro ist demnach allerdings in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

