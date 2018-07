Kiew (AFP) Im Konflikt um die Krim zeigen die ersten Strafmaßnahmen des Westens keinerlei Wirkung auf die russische Führung. Nach der neuerlichen bewaffneten Verweigerung des Zutritts zu der ukrainischen Halbinsel für mehr als 40 internationale Beobachter, erklärte das Außenministerium in Moskau am Freitag, diese seien dazu auch gar nicht berechtigt. Mehrere westliche Staaten boykottierten am Abend die Eröffnung der Paralympics in Sotschi.

