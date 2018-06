Berlin (AFP) Mehr als 30 aus der Ukraine und Russland stammende Kulturschaffende haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, eine militärische Eskalation in der Ukraine zu verhindern. "Wir dürfen einen Brudermord nicht zulassen", schrieben die 34 zumeist in Deutschland lebenden Unterzeichner eines offenen Briefs an Putin, der am Freitag auf der Internetseite des Berliner "Tagesspiegels" veröffentlicht wurde. Zu den Unterzeichnern gehören die Schriftsteller Wladimir Kaminer und Katja Petrowskaja sowie der Philosoph Michail Ryklin.

