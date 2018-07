Washington (AFP) Ein 88-jähriger US-Amerikaner fordert die Herausgabe mehrerer Werke aus dem Müchener Kunstschatz des Sammlers Cornelius Gurlitt. David Torres, Sohn eines jüdischen Kunstsammlers, reichte am Mittwoch vor einem Gericht in Washington Klage gegen Deutschland und den Freistaat Bayern ein, wie aus Justizkreisen verlautete. Torres verlangt demnach die "sofortige" Rückgabe des Gemäldes "Zwei Reiter am Strand" von Max Liebermann und anderer Werke, die seinem Großonkel David Friedmann gehört haben sollen.

