Kairo (AFP) Die ägyptischen Behörden haben am Freitag auf dem Flughafen von Kairo etwa 40 Frauen die Einreise verweigert und sie zum Rückflug in ihre Herkunftsländer gezwungen. Dies bestätigte ein Flughafensprecher. Die Aktivistinnen wollten anlässlich des Internationalen Frauentages in den Gazastreifen reisen. Dort wollten sie nach eigenen Angaben vor allem gegen die weitgehende Blockade des Palästinensergebietes durch die Nachbarländer Israel und Ägypten protestieren.

