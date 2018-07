Berlin (AFP) Ein immer höherer Anteil der Asylbewerber in Deutschland ist auf dem Weg über andere EU-Staaten eingereist. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die am Freitag in Berlin bekannt wurde. Dem Text zufolge, der AFP vorliegt, erweist sich die sogenannte Dublin-II-Übereinkunft als zunehmend wirkungslos, wonach jemand nur in dem EU-Land Asyl beantragen kann, das er als erstes betreten hat.

