Berlin (AFP) Das geplante neue Sterbehilfe-Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. "Wir streben in diesem Jahr ein Gesetz zum Verbot der organisierten kommerziellen Sterbehilfe an", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) der "Bild"-Zeitung vom Samstag. Nach seinen Angaben ist vorgesehen, dass es nach der Sommerpause eine Anhörung im Bundestag geben soll. Danach würden die Gruppenanträge formuliert. Mit einer Abstimmung rechne er "für den Spätherbst".

