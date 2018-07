Den Haag (AFP) Der frühere kongolesische Rebellenführer Germain Katanga ist am Freitag vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) der Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen worden. Er sei schuldig, Waffen für ein Massaker am 24. Februar 2003 in einem Dorf im Nordosten der Demokratischen Republik Kongos geliefert zu haben, erklärte der Richter Bruno Cotte in Den Haag. Anders als die Anklage sah das Gericht keine ausreichenden Beweise dafür, dass Katanga direkt den Angriff seiner Miliz auf das Dorf leitete.

