Köln (SID) - Danny aus den Birken von den Kölner Haie ist der Torhüter des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), Fredrik Eriksson von den Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg der beste Verteidiger. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen repräsentativen Umfrage der DEL und der Fachzeitschrift Eishockey News unter den Trainern und Managern aller 14 Klubs.

Der 29-jährige aus den Birken und der 30 Jahre alte schwedische Defensiv-Spezialist Eriksson wurden am letzten Vorrundenspieltag der DEL am Freitag als Sieger ihrer Kategorien bekannt gegeben. Aus den Birken löste als Torhüter des Jahres Mannheims Nationaltorwart Dennis Endras ab. Erikssons Vorgänger war dessen Landsmann Andreas Holmqvist (Kölner Haie), der in der vergangenen Saison zudem zum Spieler des Jahres gekürt worden war.

Die Sieger der Kategorien Rookie des Jahres und Stürmer des Jahres werden am Sonntag am ersten Spieltag der Vor-Play-offs bekannt gegeben. Am kommenden Montag werden der Spieler des Jahres und der Trainer des Jahres in der ServusTV-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" (21.15 Uhr) präsentiert.