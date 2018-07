Kabul (AFP) Die Europäische Union entsendet Beobachter zur Überwachung der Präsidentschaftswahl in Afghanistan am 5. April. Wie der diplomatische Dienst der EU am Freitag in einer Erklärung mitteilte, steht das aus 15 Experten bestehende und in Kabul stationierte Team unter Leitung des Europaabgeordneten Thijs Berman von den niederländischen Sozialdemokraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.