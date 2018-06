Köln (SID) - Die Situation des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher ist knapp zehn Wochen nach seinem schweren Skiunfall in den französischen Alpen unverändert. "Michael befindet sich noch immer in der Aufwachphase", teilte seine Managerin Sabine Kehm am Freitag mit: "Die Situation ist unverändert. Jegliche medizinische Information, die nicht von den behandelnden Ärzten oder Michaels Management bestätigt wird, muss als nicht valide angesehen werden."

Die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport hatte am Freitag berichtet, Schumacher atme selbstständig und reagiere auf Stimmen von Freunden und Angehörigen.