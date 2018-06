Dortmund (SID) - Hinter dem Einsatz von Robert Lewandowski im Auswärtsspiel des deutschen Fußball-Vizemeisters Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg steht weiter ein Fragezeichen. Der Torjäger befinde sich im Aufbautraining, "ein Einsatz ist aber auch nicht ausgeschlossen", berichtete Trainer Jürgen Klopp in der Pressekonferenz am Freitag.

Wegen einer leichten Bänderdehnung im Knie war Lewandowski vorzeitig von der polnischen Nationalmannschaft nach Dortmund zurückgekehrt. Klopp: "Wir werden das Abschlusstraining abwarten und dann entscheiden." Als Alternativen für die Position in der Sturmspitze nannte der BVB-Coach Julian Schieber und Pierre-Emerick Aubameyang.

Zugleich warnte Klopp vor der Aufgabe in Freiburg. "Das wird eine hohe Hürde. Sie stehen im Abstiegskampf, für sie geht es um alles. Sie werden uns zeigen, dass sie in der Liga bleiben wollen", sagte Klopp und ergänzte: "Wir werden bereit sein."