Hamburg (SID) - Norwegen ist am 3. Juni (19.30 Uhr) in Wetzlar der letzte Testgegner der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor der WM-Qualifikation gegen Polen. Am 7. oder 8. Juni muss das Team von Bundestrainer Martin Heuberger zunächst in Polen antreten, das Rückspiel findet am 14. Juni in Magdeburg statt.

"Das Spiel gegen Norwegen soll uns helfen, in den Rhythmus zu kommen", sagte Heuberger. Die nächsten beiden Testbegegnungen finden am 4. April in Oldenburg und am 5. April in Lingen gegen Ungarn statt.