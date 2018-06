Tokio (AFP) Für umrechnet rund 113 Millionen Euro verkauft der kriselnde japanische Elektronikkonzern Sony seinen historischen Firmensitz in Tokio. Sony kündigte am Freitag an, das Gebäude gehe an die Immobilienfirma Sumitomo Realty and Development. Sony hatte die Immobilie im Stadtteil Gotenyama 1947 bezogen, ein Jahr nach seiner Gründung unter dem damaligen Namen Tokyo Tsushin Kogyo. In einem kleinen Teil des alten Gebäudes soll ein Museum mit Sonys bahnbrechenden Erfindungen wie dem Walkman entstehen.

