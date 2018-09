Ottawa (AFP) Kanadas Fernsehaufsicht will mehr heimische Pornos sehen: Die Rundfunkkommission CRTC wirft drei Erwachsenensendern vor, die Auflagen nicht erfüllt zu haben, wonach mindestens 35 Prozent des gezeigten Inhalts in Kanada produziert sein müssen. Bei einer Anhörung Ende April soll nun entschieden werden, ob die Kanäle ihre Lizenzen verlieren. Eine CRTC-Sprecherin sagte am Donnerstag, die drei Sender müssten erklären, warum ihre Lizenzen verlängert werden sollen. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Auflagen zu erfüllen - und damit mehr heimische Pornos zu zeigen - sei nichts geschehen.

