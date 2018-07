Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei hat einen international gesuchten Sexualstraftäter aus der Schweiz festgenommen. Der 46-Jährige sei in einer Wohnung im Stadtteil Pankow gestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, sprang der Mann aus einem Fenster im Hochparterre und brach sich ein Bein. Er kam in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge war der Mann nach einer zwölfjährigen Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs Mitte Februar aus einer psychiatrischen Klinik in der Schweiz geflohen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.