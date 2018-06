Peking (dpa) - Karl Lagerfeld will ein komplettes Hotel gestalten. Ein Casino-Betreiber in Macau stellte Pläne vor, wonach Lagerfeld ein 270-Zimmer-Hotel in einem 20-stöckigen Hochhaus entwerfen soll, Eröffnungstermin ist 2017.

In einer Pressemitteilung der Firma Sociedade de Jogos de Macau vom Donnerstag äußerte sich Lagerfeld stolz über das Projekt: "Ein ganzes Hotel, gestaltet von mir. Das ist das erste Mal für mich!" Das Lagerfeld-Hotel soll Teil eines Vergnügungsviertels mit mehreren Hotels, Sterne-Restaurants und einer Einkaufszeile werden.

