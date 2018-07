Sotschi (SID) - Bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele in Sotschi wird aus Protest gegen das Vorgehen Russlands in der Krim-Krise kein französisches Regierungsmitglied anwesend sein. Das gab Außenminister Laurent Fabius am Freitagmorgen bekannt. Der Boykott sei aber nicht als "Strafe für die Athleten" zu verstehen.

Zuvor hatte bereits die deutsche Bundesregierung erklärt, zunächst nicht nach Russland zu reisen. Auch die Regierungen Großbritanniens und der USA hatten ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier abgesagt. Die Paralympics werden am Freitagabend (17 Uhr MEZ) eröffnet. Russlands Präsident Wladimir Putin wird zu der Zeremonie erwartet. Das Gastgeberland steht wegen seines aggressiven militärischen Auftretens auf der Halbinsel Krim massiv in der Kritik.