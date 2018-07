Nyon (SID) - UEFA-Präsident Michel Platini (58) hat sich nach dem aggressiven Vorgehen Russlands in der Krim-Krise gegen einen Boykott der Winter-Paralympics in Sotschi (7. bis 16. März) ausgesprochen und dabei an die umstrittene Fußball-WM 1978 in Argentinien erinnert. "Ich denke, es ist immer besser, teilzunehmen und zu erklären, was man für richtig hält, statt zu boykottieren", sagte der französische Boss der Europäischen Fußball-Union der CNN.

Bei der Endrunde vor 36 Jahren, die im Schatten der argentinischen Militärdiktatur (1976 bis 1983) ausgetragen wurde, habe der ehemalige Weltklasse-Spieler die "gleiche Meinung" vertreten. "Es ist besser ,zu erklären, dass man nicht glücklich ist", sagte Platini: "Es war besser, teilzunehmen und auszudrücken, dass wir mit den Geschehnissen in Argentinien nicht glücklich sind. In Russland könnte es das Gleiche sein."

Vor der Eröffnungsfeier der Paralympics am Freitag (17.00) hatten mehrere Politiker ihre Reise an das Schwarze Meer aus Protest gegen Russlands Position in der Ukraine abgesagt. Die Bundesregierung wird vorläufig auf einen Besuch verzichten. Auch die Regierungen Großbritanniens, der USA, der Niederlande, Schwedens und Frankreichs wollen fernbleiben.

Sanktionen gegen das russische Fußball-Team bei der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) schloss Platini derweil aus. "Ich weiß nicht, warum es elf Spielern nicht erlaubt sein sollte, an der WM teilzunehmen", sagte Platini: "Wo ist ihre Verantwortung?"