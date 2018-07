Sotschi (SID) - In Sotschi sind die größten Winter-Paralympics der Geschichte eröffnet worden. Um 21.37 Uhr Ortszeit sprach Russlands Präsident Wladimir Putin im ausverkauften Fischt-Stadion die traditionelle Formel und gab damit den Startschuss für die 11. Winterspiele der Behindertensportler. Es folgte ein kurzes, aber bombastisches Feuerwerk. Zuvor waren unter dem Jubel der 40.000 Zuschauer die 45 teilnehmenden Nationen in die Arena eingezogen. Das paralympische Feuer wurde von den russischen Paralympics-Helden Olesija Wladykina und Sergej Schilow entzündet.

Die Ukraine, die sich erst Stunden zuvor zu eine Teilnahme an den Wettbewerben entschlossen hatte, schickte als Reaktion auf Russlands militärische Intervention auf der Krim nur Fahnenträger Michailo Tkatschenko zu der Zeremonie.

Die Krise auf der Krim trübte die feierliche und stimmungsvolle Eröffnungsfeier. Russisches Militär kontrolliert seit mehreren Tagen die nur rund 450 km von Sotschi entfernte Halbinsel der Ukraine und hat damit nach Ansicht vieler Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel das Völkerrecht gebrochen. Zahlreiche Regierungen, darunter die der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands sagten deshalb aus Protest ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier ab.

Das Aufgebot des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), der in Sotschi mit insgesamt 13 Athleten vertreten ist, führte Skirennfahrerin Andrea Rothfuss (Loßburg) als Fahnenträgerin in die Arena. Nach der Eröffnung kämpfen ab Samstag bis zum 16. März rund 600 Athleten in fünf Sportarten um 72 Goldmedaillen.