Stockholm (AFP) Das soziale Netzwerk Facebook will sein Rechenzentrum in der nordschwedischen Stadt Luleaa nahe dem Polarkreis ausbauen. Die Arbeiten zur Vergrößerung des im vergangenen Sommer eröffneten Standorts sollten "in Kürze" beginnen, teilte das US-Unternehmen am Freitag mit. Weitere Angaben machte der Konzern nicht.

