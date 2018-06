Köln (SID) - In Sotschi werden am Freitag die 11. Winter-Paralympics feierlich eröffnet, um 17.00 Uhr MEZ gibt Staatspräsident Wladimir Putin den Startschuss. Überschattet werden die Spiele jedoch von der Krise auf der nahegelegenen Halbinsel Krim. Angesichts des aggressiven russischen Vorgehens hat die ukrainische Mannschaft mit der kurzfristigen Abreise noch vor der Eröffnungsfeier gedroht.

Nach ihrem souveränen Auftaktsieg gegen Island gehen die deutschen Fußball-Frauen auch in das zweite Spiel beim Algarve Cup als klare Favoriten. Um 17.10 Uhr ist Anstoß bei der Partie gegen China, Bundestrainerin Silvia Neid nutzt die Mini-WM an der Südküste Portugals für personelle Experimente.

Maria Höfl-Riesch ist am Freitag auf Wiedergutmachung aus. Im Kampf um den Gesamtweltcup muss beim zweiten von zwei Riesenslaloms im schwedischen Åre ein gutes Ergebnis her. Am Donnerstag hatte die dreimalige Olympiasiegerin nur Rang 21 belegt, ihre große Konkurrentin Anna Fenninger aus Österreich gewann und kam Höfl-Riesch in der Gesamtwertung damit gefährlich nahe. Los geht es im WM-Ort von 2007 mit dem ersten Lauf um 15.45 Uhr.

Severin Freund geht mit großen Hoffnungen in den Weltcup der Skispringer in Trondheim. In der Qualifikation stellte der 25-Jährige am Donnerstag mit einem Schanzenrekord bereits seine gute Form unter Beweis, ein weiteres Top-Resultat scheint greifbar. Insgesamt schafften sechs DSV-Adler den Sprung in den Wettbewerb, der um 16.45 Uhr beginnt.