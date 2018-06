Sopot (SID) - Kugelstoß-Weltmeister David Storl aus Chemnitz hat bei der Hallen-WM im polnischen Sopot sicher das Finale am Freitagabend (20.05 Uhr/Eurosport live) erreicht. Der 23-Jährige kam in der Qualifikation in seinem dritten Versuch auf 21,24 m und lag damit deutlich über den geforderten 20,70 m

"Eigentlich wollte ich schon mit dem ersten Versuch alles klar machen, aber bin dann doch nicht volles Risiko gegangen", sagte Storl: "Das kann ich ja dann heute Abend nachholen, da habe ich ja auf jeden Fall sechs Stöße. Die Weite ist für heute morgen aber schon sehr okay gewesen."

Wie Storl qualifizierte sich auch Topfavorit Ryan Whiting auf direktem Weg für den Endkampf. Der Amerikaner, der Ende Februar 22,23 m gestoßen hatte, erzielte im ersten Versuch 20,75 m und packte danach seine Sachen. Als dritter Stoßer schaffte der Argentinier German Lauro (20,73) die Direkt-Qualifikation. Polens Olympiasieger Tomasz Majewski kam mit 20,60 m als Vierter über die Weitenregel weiter.

2012 in Istanbul hatte sich Whiting den Hallen-Titel vor Storl gesichert.