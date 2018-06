Tschonhar (AFP) Die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind am Freitag erneut mit ihrem Versuch gescheitert, auf die ukrainische Halbinsel Krim zu gelangen. Der Konvoi mit 47 zivilen und militärischen Experten wurde am Nachmittag an einem Kontrollposten bei Tschongar von etwa zehn Bewaffneten am Zugang zur Krim gehindert, wie AFP-Reporter berichteten. Nach Angaben von Vertretern der Mission beschlossen die Beobachter daraufhin ihre Rückkehr in die südukrainische Stadt Cherson, wo sie nach einem ähnlichen Vorfall am Donnerstag bereits die Nacht verbracht hatten.

