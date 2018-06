Das russische Parlament werde die Krim-Bewohner unterstützen, sollten sie in dem geplanten Volksentscheid für einen Anschluss der Halbinsel an Russland stimmen, sagte die Vorsitzende des Föderationsrates und Nummer drei in der russischen Staatshierarchie, Valentina Matwijenko, am Freitag. Sie sprach von einer historischen Entscheidung, die die Krim-Bevölkerung zu treffen habe. Ukraines Ministerpräsident Arseni Jazenjuk sagte, dass einen solchen Volksentscheid "niemand in der zivilisierten Welt" anerkennen werde.

Die Krim-Bevölkerung soll nach derzeitigem Stand am 16. März über die Zukunft der Halbinsel am Schwarzen Meer abstimmen. Das ist zwei Wochen vor dem ursprünglichen Termin. In dem Votum sind die Bürger der Krim aufgefordert, sich für eine stärkere Autonomie innerhalb der Ukraine oder einen kompletten Anschluss an Russland zu entscheiden. Ohne einen Beschluss aus Kiew kann das Krim-Parlament jedoch keinen Volksentscheid nach Völkerrecht durchführen. Die Krim trägt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion den Status einer autonomen Republik und gehört zur Ukraine.



In einem Telefonat hatte US-Präsident Barack Obama Russlands Präsident Wladimir Putin unterdessen die Sanktionen der westlichen Staatengemeinschaft begründet. Seine Einmischung in die Ukraine-Krise sei eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes und somit völkerrechtswidrig. Eine diplomatische Lösung könne aber gefunden werden.