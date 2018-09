Buenos Aires (AFP) Der CNN-Gründer Ted Turner hat sich während einer Reise nach Argentinien ins Krankenhaus begeben. Wie am Freitag aus einer Privatklinik im Badeort Bariloche verlautete, verließ er die Station später auf eigene Verantwortung. In Berichten hieß es, der 75-jährige Milliardär und Medientycoon habe möglicherweise eine Blinddarmentzündung, die er in Buenos Aires behandeln lassen wolle. Bestätigt wurde das nicht.

