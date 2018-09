Washington (AFP) In den USA fordern zwei Verbraucherschutz-Organisationen, den Verkauf des Kurzmitteilungsdienstes WhatsApp an Facebook auf Eis zu legen. In einer an die für Verbraucherschutz und Fusionskontrolle zuständige Federal Trade Commission (FTC) adressierten Klage verlangten sie am Donnerstag, die Behörde müsse das Geschäft genau prüfen und die WhatsApp-Nutzer davor schützen, dass ihre Daten auf "unfaire und irreführende Weise" gesammelt würden. Facebook könnte die Daten für Werbezwecke nutzen - WhatsApp habe aber seine Nutzer mit genau dem Argument gewonnen, die Daten nicht zu Werbezwecken zu verwenden.

