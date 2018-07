Panama-Stadt (AFP) Der diplomatische Streit zwischen Venezuela und Panama spitzt sich weiter zu. Caracas habe am Donnerstag den Botschafter Panamas zusammen mit drei weitere Diplomaten des Landes verwiesen, sagte die Vize-Außenministerin des mittelamerikanischen Landes, Mayra Arosemena, am Donnerstag (Ortszeit) in Panama-Stadt. Sie seien aufgefordert worden, innerhalb von 48 Stunden das Land zu verlassen. Einen Tag zuvor hatte Venezuela bereits die diplomatischen Beziehungen und die wirtschaftlichen Kontakte zu Panama auf Eis gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.